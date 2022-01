Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a anticipé son événement Unpacked du 8 février avec une annonce du chipset qui devrait piloter le Galaxy S22 - dans certaines régions, du moins.

Le processeur mobile Exynos 2200 comprend un GPU Samsung Xclipse qui utilise l'architecture AMD RDNA 2 et le traçage de rayons accéléré par le matériel sportif.

Le lancer de rayons est une technologie relativement nouvelle utilisée principalement dans les jeux. Il est intégré aux cartes graphiques PC depuis trois ans et fait partie de l'ADN des consoles Xbox Series X/S et PS5. À un niveau basique, il permet aux développeurs d'introduire des effets d'éclairage et de réflexion plus réalistes dans leurs jeux.

L'ombrage à taux variable est également possible avec le nouveau système sur puce, qui, espère Samsung, inaugurera une nouvelle ère de jeu mobile - graphiquement parlant, du moins.

« L'architecture graphique AMD RDNA 2 étend les solutions graphiques avancées et économes en énergie aux PC, ordinateurs portables, consoles, automobiles et maintenant aux téléphones mobiles. Le GPU Xclipse de Samsung est le premier résultat de plusieurs générations prévues de graphiques AMD RDNA dans les SoC Exynos », a déclaré AMD. vice-président senior des technologies Radeon, David Wang.

« Nous avons hâte que les clients de téléphonie mobile découvrent les formidables expériences de jeu basées sur notre collaboration technologique. »

Les autres caractéristiques de l'Exynos 2200 incluent une puissante IA sur l'appareil, un processeur octa-core composé d'un cœur phare Arm Cortex-X2, de trois gros cœurs Cortex-A710 équilibrés en termes de performances et d'efficacité et de quatre petits cœurs Cortex-A510 économes en énergie. -cores, plus un modem 5G.

Il est susceptible de piloter les téléphones de la série Samsung Galaxy S22 dans certaines régions, bien que d'autres soient censés fonctionner sur le traitement Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm à la place.

Écrit par Rik Henderson.