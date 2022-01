Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est presque certain que la prochaine série de téléphones phares de Samsung sera lancée lors d'un événement Unpacked le 8 février 2022. Nous pouvons également considérer comme lu qu'elle comprendra un Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra.

Certes, nous en avons vu beaucoup sur les trois au cours des derniers mois. Nous avons maintenant un groupe de rendus montrant prétendument les différentes options de couleur pour le Samsung Galaxy S22+ .

Donnés à MySmartPrice par le pronostiqueur renommé Ishan Agarwal, les rendus montrent le futur combiné en quatre couleurs : noir, blanc, vert et or rose.

Samsung aura probablement des noms fantaisistes pour chacun et pourrait bien en ajouter d'autres, mais Agarwal insiste sur le fait que ce sont les quatre qui seront lancés initialement.

Les images montrent également la caméra perforée en haut au centre de l'écran, ainsi que le système à trois caméras à distance. En dehors de cela, il y a peu d'autres choses que nous n'avions pas déjà entendues.

On dit que le Samsung Galaxy S22 + sera équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 1 ou Exynos 2200, selon la région, avec un écran FHD + AMOLED de 6,55 pouces.

Il est également affirmé qu'il sera doté d'une batterie de 4 500 mAh et d'une charge rapide de 45 W.

L'appareil photo sera composé d'une caméra principale de 50 mégapixels, d'un ultra-large de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 12 mégapixels.

Écrit par Rik Henderson.