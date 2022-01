Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La rumeur voulait que le Samsung Galaxy S22 soit annoncé lors de l'événement Unpacked de Samsung, que Samsung a maintenant confirmé comme prévu pour le 8 février 2022 au DDaily coréen .

C'est un peu plus tôt que d'habitude dans le cycle annuel, le moulin à rumeurs suggérant que les précommandes ouvriront le 9 février, les téléphones pré-achetés arrivant aux clients dès le 21 février, les ventes en magasin commençant le 24 février.

Vous noterez que la dernière de ces dates précède le Mobile World Congress 2022 , qui devrait débuter à Barcelone à partir du 28 février 2022. Une bonne plate-forme pour Samsung pour montrer ses nouveaux appareils, sans aucun doute, mais pas le site pour un événement de lancement - plus une vitrine de l'écosystème Galaxy dans son ensemble.

On s'est beaucoup concentré sur le Galaxy S22, car il semble être le combiné qui met enfin au lit la série Note, car le premier est censé fonctionner avec un stylet S Pen. On pense que ce sera uniquement la réserve du plus grand combiné S22 Ultra , les plus petits combinés S22 et S22 Plus n'en bénéficiant pas.

Le fait que l'événement se déroule si tôt après le lancement du Galaxy S21 FE (Fan Edition) est également intéressant, ce qui semble plus probablement le résultat de retards dans la chaîne d'approvisionnement plutôt que d'une arrivée pré-planifiée.

Le S22 devrait cependant aller bien au-delà de son combiné FE moins performant, avec l'utilisation de la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, ou Exynos 2200 sur le marché coréen.

D'autres détails que nous avons inclus dans notre fonctionnalité de rumeurs sur le Galaxy S22 , détaillant les derniers mois de préparation au lancement maintenant imminent. Vérifiez cela pour plus de détails sur ce à quoi nous pourrions nous attendre le 8 février.

Écrit par Mike Lowe.