(Pocket-lint) - Hier, nous vous avons offert quelques photos pratiques du Samsung Galaxy S22 Ultra , publiées sur Twitter.

Aujourd'hui, nous avons des rendus des différentes couleurs auxquelles vous pouvez vous attendre lorsque le nouveau téléphone Samsung sera lancé aux côtés des S22 et S22+ classiques .

Créés par Technizo Concept pour LetsGoDigital , les rendus époustouflants sont basés sur des rumeurs, des spéculations et des fuites d'images "officielles" qui ont récemment circulé sur Internet.

Le design du téléphone est identique aux photos pratiques que nous avons vues précédemment, tandis que les couleurs à publier seraient le noir, le blanc, le vert et le rouge bordeaux, avec un rosé / violet pour terminer la gamme.

On dit que l'arrière du téléphone est en verre, mais avec une finition mate pour qu'il soit plus haut de gamme et moins glissant dans la main.

Un S Pen correspondant est inclus dans les rendus, qui est basé sur un certain nombre de rumeurs selon lesquelles le Galaxy S22 Ultra remplacera efficacement la série Note maintenant annulée.

D'autres informations divulguées suggèrent que l'Ultra sera livré avec un écran Quad HD+ de 6,8 pouces avec HDR et 120 Hz. Il fonctionnerait également sur le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Nous n'aurons pas trop longtemps à attendre pour le savoir, espérons-le - Samsung dévoilerait le Galaxy S22 Ultra aux côtés des membres de sa famille en février 2022.