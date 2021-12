Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est à peu près considéré comme rouge que Samsung dévoilera enfin son prochain téléphone "Fan Edition" lors du CES 2022 la semaine prochaine.

Longtemps retardé et même une fois pensé abandonné, le Samsung Galaxy S21 FE 5G devrait faire ses débuts soit lors de la keynote de Samsung au CES, soit très peu de temps après. Il sortira probablement une semaine plus tard, ce qui lui permettra de briller avant l' arrivée de la série Samsung Galaxy S22 en février/mars.

En toute honnêteté, il ne reste plus grand-chose à "dévoiler" en tant que tel. En raison de ses nombreux retards, il a fait l'objet de plus de fuites et de rumeurs que la plupart des milieu de gamme, y compris quelques vidéos du téléphone en chair et en os.

Le dernier en date - un déballage - a été publié sur YouTube par MMMike , qui prétend avoir obtenu le modèle grand public.

On y voit la box et le téléphone de couleur olive, même allumés pour prouver que cela fonctionne. Nous ne pouvons pas le valider, et Samsung lui-même n'aime pas trop de telles fuites ces jours-ci (ayant envoyé des avis de retrait pour des pratiques similaires), mais cela semble assez convaincant. Et bien que ce ne soit pas un long clip, MMMike a également publié ce qu'il appelle une "revue" du téléphone.

S'il est casher, le Samsung Galaxy S21 FE a l'air d'un combiné décent, d'autant plus que nous entendons dire qu'il commencera à seulement 699 £ - il est donc peu probable qu'il commande beaucoup de frais sur un forfait mobile décent.

Nous garderons nos oreilles au sol pendant la préparation du CES au cas où il y aurait d'autres grondements.

