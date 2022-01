Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a officiellement dévoilé son dernier téléphone Fan Edition, garantissant que le CES 2022 ne se passera pas sans une annonce de smartphone du géant de la technologie.

Il s'appelle le Galaxy S21 FE et reprend tous les éléments clés du Galaxy S21 classique et le réduit à l'essentiel, simplifiant ainsi la conception.

Malgré ses différences avec le S21 d'origine, il est clairement similaire. Il a le boîtier de l'appareil photo reconnaissable qui se trouve dans le coin et s'enroule autour du bord du téléphone.

Mis à part un look légèrement différent, la plupart des fonctionnalités sont identiques ou - du moins - très similaires. Cela inclut l'écran AMOLED capable de 120 Hz avec une luminosité maximale jusqu'à 1200 nits.

Top tendances technologiques de 2022 - Pocket-lint Podcast 135 Par Rik Henderson · 4 Janvier 2022

À l'intérieur, vous trouverez un processeur octa-core 5 nm. Samsung n'a pas encore confirmé, mais ce sera probablement le Snapdragon 888 aux États-Unis et l'Exynos 1200 à l'international.

Le système de triple caméra à l'arrière comprend un appareil photo principal de 12 mégapixels, un ultra-large de 12 mégapixels et un zoom téléobjectif de 8 mégapixels.

Lorsqu'il sera disponible à l'achat au Royaume-Uni - à partir du 11 janvier - il sera disponible en deux configurations : 6 Go/128 Go pour 699 £ et 8 Go/256 Go pour 749 £. Il sera disponible en quatre couleurs : blanc, graphite (noir), lavande et vert olive

squirrel_widget_3816714

Cela pose la question : est-ce nécessaire ? Étant donné que bon nombre de ses fonctionnalités sont similaires à celles du S21 ordinaire - un téléphone qui est maintenant disponible presque exactement au même prix - avons-nous besoin de ce nouveau téléphone ? D'autant plus que le Galaxy S22 n'est pas loin également d'être lancé. C'est un timing particulier en effet.