Le Samsung Galaxy S21 FE fuit dans les mains en vidéo, deux fois

(Pocket-lint) - Le Samsung Galaxy S21 FE doit être lancé début janvier et bien que rien ne soit encore officiel en termes de date d'annonce, tant de choses ont été révélées sur l'appareil dans les rumeurs que, eh bien, il ne reste plus grand-chose à annoncer.

Les dernières fuites ne se contentent pas de détailler les spécifications. Au lieu de cela, ce sont des vidéos pratiques montrant le Galaxy S21 FE dans le monde réel, donnant aux fans une idée de ce à quoi ils peuvent s'attendre dans la chair.

La première vidéo pratique vient de l'utilisateur d'Instagram @habla.concamilo ( via Android Headlines ) et elle montre le Galaxy S21 FE dans la couleur lavande que Samsung lui-même a accidentellement divulgué sur son propre Instagram il y a quelques mois. La vidéo ne révèle pas grand-chose d'autre, mais la finition mate est ravissante.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Hablaconcamilo (@habla.concamilo)

La deuxième vidéo en offre un peu plus. C'est une vidéo de déballage avec l'aimable autorisation de HD Blog.it ( via Sammobile ) qui ne révèle non seulement aucun casque ni prise d'alimentation dans la boîte, mais aussi une boîte respectueuse de l'environnement. La vidéo montre la couleur graphite du S21 FE et encore une fois, c'est une finition mate qui a fière allure.

La vidéo confirme l'écran Full HD+ de 6,4 pouces, le taux de rafraîchissement de 120 Hz , le processeur Qualcomm Snapdragon 888 (bien qu'une version Exynos soit également attendue) et 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Il confirme également les spécifications de la batterie et de l'appareil photo de 4 500 mAh. Vous pouvez le regarder ci-dessous pour voir ce que vous en pensez.

Pour toutes les rumeurs entourant le Samsung Galaxy S21 FE, vous pouvez vous diriger vers notre fonctionnalité distincte , mais cela ne devrait pas être trop long jusqu'à ce que les détails officiels soient connus.

