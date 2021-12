Date de lancement du Samsung Galaxy S21 FE et fuites de prix

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Galaxy S21 Fan Edition (FE) de Samsung fait l'objet de rumeurs depuis plusieurs mois maintenant, avec presque toutes ses spécifications détaillées dans divers rapports. Les dernières fuites révèlent cependant la date de lancement et le prix potentiels, nous donnant une image assez complète.

Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite par Samsung en termes de date de sortie, l'appareil est apparu accidentellement sur le site Web de Samsung au Royaume-Uni et en Irlande, avant d'être retiré. Repéré par l'utilisateur de Twitter @chun888 ( via MySmartPrice ), la liste confirme une couleur olive, ainsi que des variantes de stockage de 128 Go et 256 Go.

La tarification du Galaxy S21 FE n'a rien de révolutionnaire...



Exclusif : Samsung lancera le S21 FE au Royaume-Uni à ces prix :



699 £ pour la variante 128 Go



749 £ pour la variante de 256 Go



Sortie le 4 janvier.

Les pensées? #GalaxyS21FE



Veuillez lier et créditer : https://t.co/5AFubk4IxD pic.twitter.com/xdcUXogv6P – Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 21 décembre 2021

Le modèle 128 Go est au prix de 769 € sur la liste, et le 256 Go est au prix de 839 €. Une fuite différente, d' Ishan Agarwal , suggère que le prix au Royaume-Uni sera de 699 £ pour le modèle 128 Go et de 749 £ pour le modèle 256 Go. Actuellement, il n'y a pas de mot sur les prix américains.

La liste Samsung confirme également le design que nous avons vu apparaître dans un certain nombre de fuites, avec un triple boîtier de caméra arrière dans le coin supérieur gauche, de couleur assortie au panneau arrière. Des rapports précédents affirment que l'appareil sera équipé d'un appareil photo principal de 12 mégapixels, d'un capteur ultra-large de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x.

En termes de date de sortie, nous avons déjà entendu parler du 11 janvier, qui a maintenant été pris en charge par le leaker Evan Blass , ainsi que de nouveaux rendus de l'appareil. Bien que Samsung n'ait pas encore confirmé, il semble qu'il reste très peu de choses à révéler et si Blass et d'autres sont exacts, nous n'avons plus beaucoup à attendre.