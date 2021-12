Date de sortie du Samsung Galaxy A53, spécifications, rumeurs et actualités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La gamme de smartphones Galaxy A de Samsung se situe en dessous des gammes phares Galaxy S et Galaxy Z, mais elle emprunte de nombreuses fonctionnalités premium du Galaxy S, offrant dexcellentes performances et un excellent rapport qualité-prix.

Le Samsung Galaxy A53 devrait succéder à l excellent Galaxy A52 et bien quil ne soit actuellement pas officiel, de nombreuses rumeurs ont circulé suggérant quelles spécifications il pourrait offrir.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Samsung Galaxy A53.

Début 2022

Il a été affirmé que le Samsung Galaxy A53 est entré en production dans lusine de Samsung à Noida, ce qui, combiné à une liste Geekbench, suggère que nous pourrions voir lappareil plus tôt que plus tard.

Pour linstant, il ny a pas de date fixe dans les rumeurs - bien que le 31 décembre ait été lancé. Nous nous attendons cependant à voir le Samsung Galaxy A53 au début de 2022. Le Galaxy A52 a été lancé en mars 2021.

Similaire au Galaxy A52

Plus raffiné

Nouveau coloris

Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy A53 présentera un design similaire au Galaxy A52 avec une caméra perforée centralisée en haut de lécran et une caméra arrière quadruple à larrière, positionnée dans le coin supérieur gauche.

Sur la base des rendus, il semble que lA53 aura un boîtier de caméra plus homogène qui sintègre mieux à larrière et des bords plus raffinés au boîtier. Il semble également quil ny ait pas de prise casque.

On prétend que le Samsung Galaxy A53 sera disponible en blanc, noir, bleu et dans un nouveau coloris orange. Une résistance à leau et à la poussière IP67 est également attendue - comme lA52 proposé, et on dit quil mesure 8,14 mm dépaisseur, ce qui est un peu plus mince que son prédécesseur.

6,5 pouces, AMOLED

Full HD+

Capteur dempreintes digitales intégré à lécran

Le Samsung Galaxy A53 devrait comporter un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz . Ce taux de rafraîchissement ne devrait pas être variable comme la gamme Galaxy S21.

On pense cependant quil a une résolution Full HD+ et quil dispose dun capteur dempreintes digitales intégré à lécran .

Exynos 1200/Qualcomm Snapdragon 778G

6 Go de RAM/128 Go de stockage

batterie 5000mAh

On pense que le Samsung Galaxy A53 fonctionnera sur un nouveau chipset Exynos - le 1200, ou le chipset Qualcomm Snapdragon 778G. On prétend quil ny aura pas de modèle 4G cette fois-ci, avec une option 5G uniquement .

Selon un test de référence, le Galaxy A53 offrira 6 Go de RAM et bien quaucun stockage nait encore été détaillé, nous nous attendions à 128 Go. Nous espérons que lextension microSD offerte par lA52 restera, mais ce nest pas encore clair.

La batterie devrait être mise à niveau sur le Galaxy A53 vers une cellule de 5 000 mAh au lieu de 4 500 mAh. Une prise en charge de la charge rapide est également attendue.

Caméra arrière quadruple

Capteur principal 64MP

Le Samsung Galaxy A53 serait équipé dun appareil photo arrière quadruple comme son prédécesseur et il serait également doté du même appareil photo principal, qui serait un vivaneau de 64 mégapixels.

Les rumeurs nont pas encore détaillé les autres spécifications de lappareil photo, bien que le Galaxy A52 propose un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Il dispose également dune caméra frontale de 32 mégapixels.

Le Samsung Galaxy A53 est apparu sur une référence , apparemment avec le prochain chipset Exynos 1200 et 6 Go de RAM.

Un rapport sur le Galaxyclub.nl a suggéré que le Samsung Galaxy A53 serait livré avec une batterie de 5000 mAh, ce qui est une légère mise à niveau par rapport à lA52.

Leaker OnLeaks et Digit ont publié des rendus du Samsung Galaxy A53 montrant un design similaire à celui du Galaxy A52, bien que plus transparent.

Le Galaxyblog.nl a rapporté que le Samsung Galaxy A53 sera doté dun écran 120 Hz et quil devrait également avoir le même capteur de caméra arrière principal que son prédécesseur. Un coloris orange est également suggéré.

Selon le pronostiqueur Fron Tron , la nouvelle génération de Samsung Galaxy A Series sera livrée avec New Exynos avec des graphiques AMD, similaires à ce qui est attendu pour le Galaxy S22.