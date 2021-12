Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un successeur du lexcellent Galaxy S20 FE a fait surface en ligne, grâce aux rendus publiés sur Twitter par un leaker réputé.

celui de Samsung La série Galaxy S21 est arrivée sur les tablettes au début de 2021. Un an plus tard, de nombreuses rumeurs circulent encore sur un modèle S21 potentiel moins cher. Appelé Galaxy S21 Fan Edition , ou S21 FE, le moulin à rumeurs sattend actuellement à ce quil soit lancé au CES 2022 en janvier. Et ces rapports ont plus de poids maintenant que E vleaks a publié des rendus du Galaxy S21 FE.

Cette dernière fuite montre lappareil en quatre couleurs différentes, et la clarté des images vous fait vous demander si lappareil est vraiment sur le point de faire ses débuts.

Evleaks

De toute évidence, le Galaxy S21 FE est presque identique au Galaxy S21. Soi-disant, les spécifications ne sont pas très différentes non plus. Il devrait être lancé avec un écran AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz, une protection Gorilla Glass Victus, un processeur Exynos 2100 ou Snapdragon 888, 6 Go ou 8 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage non extensible et une configuration de caméra arrière composée de 12- Objectifs , 12 et 8 mégapixels (standard, ultra-large et zoom).

Il y aura également une caméra frontale de 32 mégapixels et une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 25 W et sans fil de 15 W.

En termes de prix, le Galaxy S21 FE se situera probablement en dessous du Galaxy S21 - sil apparaît. Le Galaxy S20 FE commence à 599 £ au Royaume-Uni pour le modèle 4G, le modèle 5G coûtant 599 £ au Royaume-Uni et 599 $ aux États-Unis, nous nous attendons donc à un niveau similaire pour le Galaxy S21 FE.

Pour en savoir plus sur le midranger qui na pas encore été annoncé, consultez notre résumé des rumeurs :

