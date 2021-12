La conception et les spécifications du Samsung Galaxy A73 fuient dans leur intégralité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lexcellent milieu de gamme A de Samsung pourrait être sur le point dobtenir un nouvel ajout dans le Galaxy A73 si la dernière fuite est quelque chose à faire.

Le Galaxy A73 succédera au Galaxy A72 en tant que produit phare de la série A, et il devrait apporter une caméra arrière quadruple, une caméra perforée et un énorme écran de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz .

Les rendus ont été publiés par le leaker en série @OnLeaks en association avec Zoutons et ils montrent un bel appareil avec des caractéristiques de conception de la série Galaxy S plus premium, mais avec quelques différences - typiques de la série A.

On dit quil mesure 163,8 x 76,0 x 7,6 mm, quil est doté dun cadre en plastique et quil offre un écran plat. Les couleurs sont dites noir et or et les rendus montrent une caméra arrière quadruple, qui offrirait un capteur principal de 108 mégapixels.

Lexécution du spectacle serait le Qualcomm Snapdragon 750G, qui serait pris en charge par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y aurait également une batterie de 5000 mAh à bord, avec prise en charge dune charge rapide de 33 W.

Selon la fuite, nous pouvons nous attendre à ce que le Samsung Galaxy A73 arrive en décembre 2021 et coûte environ 32 999 roupies, soit environ 330 £ ou 450 $. Mais rien nest officiel pour le moment.