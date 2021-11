Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il a été rapporté que Samsung mettait fin à sa production de Galaxy Note 20 , mettant ainsi fin à une série de téléphones qui navait pas vu de nouveau modèle introduit depuis plus dun an.

Samsung na pas mis à jour sa gamme Note en 2021, choisissant plutôt de prendre en charge le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy Z Fold 3 pour le S-Pen. Et les rumeurs suggèrent que le S22 Ultra sera un Galaxy Note à tous points de vue.

Maintenant, ET News rapporte que la ligne de production du Galaxy Note 20 de Samsung est en train de fermer, les ressources étant plutôt destinées aux pliables et à la prochaine gamme S22.

Si cest vrai, lécriture sur le mur est claire sur ce mouvement depuis quelques mois. Sans nouvelle série Note pour 2021, et un S22 Ultra susceptible de prendre sa place lannée prochaine, les signes étaient là.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 26 Novembre 2021

Cest aussi un mouvement qui a beaucoup de sens. Au début, la série Note était en quelque sorte une pionnière et a été le premier téléphone populaire à être lancé avec un écran considérablement plus grand que la norme de 3,5 pouces de lépoque.

Au fil des ans, les écrans devenant de plus en plus grands et les téléphones plus grands devenant la norme, la seule distinction entre le Note et le plus gros téléphone Galaxy S était le S-Pen.

En 2021, avec la prise en charge du S-Pen désormais offerte sur dautres modèles et avec les lignes pliables Z Flip et Z Fold prenant le rôle de « pionnier », la série Note na pas vraiment besoin dexister.