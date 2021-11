De vraies photos du Samsung Galaxy S21 FE divulguées

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - De nouvelles fuites montrent des images pratiques dun vrai Galaxy S21 FE de Samsung , révélant que de nombreuses fonctionnalités précédemment divulguées sont assez précises.

Selon le leaker, Abhishek Soni , le Galaxy S21 FE aura un cadre en métal avec un dos en plastique. Sur le plan positif, il dit que la conception le rend très léger. Il lui manquera une prise casque 3,5 mm, et pas de fente pour carte SD non plus.

SAMSUNG S21 FE 5G

Il a le dos en plastique

Mais cest léger

pas de prise casque

affichage 120hz

Appareil photo génial #Samsung #SamsungGalaxyS21FE @AmreliaRuhez pic.twitter.com/wtZk7lCFEt – Abhishek Soni (@Abhisheksoni130) 12 novembre 2021

Les photos montrent une matrice de trois caméras à larrière et il dit quelles sont respectivement de 12 mégapixels, 12 mégapixels et 8 mégapixels. Aux côtés dune superbe caméra frontale de 32 mégapixels, pour des selfies ridiculement détaillés.

Lappareil aura un lecteur dempreintes digitales intégré et un écran AMOLED Full HD 120 Hz. Il est affiché en noir, mais les fuites précédentes suggèrent que quatre couleurs seront disponibles au lancement.

La version montrée a un processeur Snapdragon 888 et le leaker dit quil na pas plus dinformations sur la variante Exynos ou si elle sera lancée du tout.

Dans lensemble, ce nest pas très différent de ce que nous attendions des fuites précédentes, mais cest agréable de le voir en chair et en os. Dautant plus que des rumeurs ont circulé selon lesquelles lappareil serait complètement annulé grâce à la pénurie actuelle de puces.

Les rumeurs disent que le S21 FE sera lancé en janvier 2022 au CES. Le prix devrait être conforme à celui du S20 FE à environ 599 £ au Royaume-Uni et 599 $ aux États-Unis.