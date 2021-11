Le Samsung Galaxy S22 Ultra apparaît sur le benchmark, derrière Apple

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung devrait dévoiler le Galaxy S21 FE en janvier 2022, suivi de la série phare Galaxy S22 en février. Il y a eu un certain nombre de rapports sur la gamme Galaxy S22, mais le dernier suggère quil nest peut-être pas aussi rapide que les concurrents.

Le Galaxy S22 Ultra est apparu sur un site Geekbench ( repéré par MySmartPrice ) avec le numéro de modèle SM-S908B. Il serait alimenté par la puce s5e9925, qui serait un numéro de modèle pour lExynos 2200, suggérant que la gamme S22 sera disponible dans les variantes Qualcomm et Exynos selon la région, comme le fait la gamme S21.

Selon le benchmark, le S22 Ultra avec la puce Exynos a obtenu 691 et 3167 dans les tests monocœur et multicœur de Geekbench, tandis que la puce A15 dApple a obtenu 1732 et 4685.

La liste suggère que le S22 Ultra sera livré avec 8 Go de RAM - bien quun modèle de 12 Go soit également attendu - et on pense que le modèle de 12 Go offrira un stockage de 512 Go. Android 12 devrait fonctionner directement depuis la boîte.

En termes dautres rumeurs, le Galaxy S22 Ultra sera équipé dune caméra quadruple à larrière dotée dun appareil photo principal de 108 mégapixels, combiné à un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels et à deux téléobjectifs de 10 mégapixels. Un écran AMOLED de 6,8 pouces est attendu sur le devant, avec une caméra perforée et il y aurait un S Pen intégré.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Samsung Galaxy S22 Ultra dans notre article séparé .