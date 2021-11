Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La dernière collaboration téléphonique de Samsung est un incontournable pour les fans de Marvel et de Star Wars. Malheureusement, il nest pas à vendre aux États-Unis ou au Royaume-Uni.

Le mois dernier, Samsung a présenté les accessoires Disney et Marvel pour le Galaxy Z Flip 3 , mais uniquement à Taïwan. Désormais, à Singapour, Samsung propose les « éditions Marvel et Star Wars » du Galaxy Z Flip 3 exclusivement via Shopee. Les deux packs coûtent 1 522 SGD (environ 1 126) $ et sont disponibles en quantités limitées.

Shopee

On ne sait pas si cette collaboration sera lancée en dehors de Singapour. Dans la boîte, vous obtenez un Galaxy Z Flip 3 de 128 Go, une coque en silicone avec un logo Marvel ou Star Wars, une dragonne et une banque dalimentation Shopee. Les téléphones eux-mêmes sont standard et disponibles dans les couleurs Phantom Black, Cream, Green ou Lavender.

Shopee

Gardez à lesprit que ce nest pas la première collaboration de Samsung avec Marvel. En 2015, par exemple, il a vendu un Galaxy S6 et un Galaxy S6 Edge sur le thème dIron Man .

Samsung sest également associé à dautres marques et organisations dans le passé pour introduire des variantes en édition limitée de ses téléphones. Il a même récemment proposé une édition des Jeux Olympiques Galaxy S21 , mais ces combinés personnalisés étaient réservés aux athlètes participant aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.