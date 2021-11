Les spécifications et la conception du Samsung Galaxy S21 FE fuient dans leur intégralité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le successeur de lexcellent Samsung Galaxy S20 FE fait lobjet de rumeurs depuis un certain temps et bien quil ait été question de son annulation totale, ces rumeurs ont depuis été dissipées avec une sortie en janvier maintenant attendue.

Nous avons beaucoup entendu parler du Samsung Galaxy S21 FE , mais la dernière fuite révèle non seulement des images officielles de lappareil, mais également une ventilation des spécifications auxquelles nous pouvons nous attendre.

Publié par Coinbrs et repris par Android Police , le Samsung Galaxy S21 FE serait disponible dans les variantes Exynos et Qualcomm, comme son prédécesseur, avec lExynos 2100 ou le Qualcomm Snapdragon 888, selon la région. Les deux variantes auraient 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, bien quil y ait également une variante de 6 Go de RAM.

Coinbrs

La brochure de spécifications divulguée place également le Galaxy S21 FE avec un écran AMOLED Full HD + de 6,4 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une caméra perforée centralisée en haut. Une triple caméra arrière serait à larrière, composée dun capteur principal de 64 mégapixels, dun capteur de profondeur et dun capteur ultra grand angle. Une caméra frontale de 32 mégapixels est également détaillée dans le document.

Meilleures offres de téléphonie Black Friday 2021 : Quels smartphones seront en promotion en 2021 ? Par Chris Hall · 15 Novembre 2021

Les autres spécifications répertoriées incluent une batterie de 4 500 mAh, la prise en charge dune charge rapide de 15 W et un capteur dempreintes digitales intégré à lécran . Les prix nont pas été détaillés, mais le Samsung Galaxy S21 FE serait disponible dans les options de couleur Blanc, Lavande, Crème et Noir.

Pour linstant, rien nest officiel, bien quil sagisse dune fuite assez importante.