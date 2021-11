Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain Galaxy S21 FE de Samsung a fait un arrêt sur la console Google Play avant son lancement, ce qui confirme son existence.

Le téléphone est apparu dans la liste en deux variantes : une avec le processeur Snapdragon 888 et une autre avec lExynos 2100.

Cest assez typique de Samsung, qui utilise différentes plates-formes sur différents marchés. Habituellement, lEurope et de nombreux marchés mondiaux obtiennent Exynos, tandis que les modèles alimentés par Snapdragon se dirigent vers lAmérique du Nord.

La découverte a été faite par Mukul Sharma, mieux connu sous le nom de @stufflistings sur Twitter , une source régulière dinformations divulguées.

Meilleures offres de téléphonie Black Friday 2021 : Quels smartphones seront en promotion en 2021 ? Par Chris Hall · 11 Novembre 2021

Les variantes Samsung Galaxy S21 FE Snapdragon 888 et Exynos 2100 visitent la liste de la console Google Play et la liste des appareils pris en charge par Google. #Samsung #SamsungGalaxyS21FE pic.twitter.com/7kB1dBSkYB – Mukul Sharma (@stufflistings) 11 novembre 2021

Des rapports récents suggèrent que le téléphone sera officiellement dévoilé lors du CES 2022, ce qui signifie quil sera annoncé par Samsung au début du mois de janvier de lannée prochaine.

Comme ce fut le cas pour le S20 FE , le Galaxy S21 FE devrait reprendre les fonctionnalités les plus importantes du S21 et les mettre dans un package plus abordable.

Cela est apparemment confirmé par la liste de la Play Console qui contient deux modèles utilisant les mêmes processeurs de premier plan que le Galaxy S21 existant.

Le téléphone devrait également comporter un écran AMOLED à taux de rafraîchissement de 120 Hz et un système de triple caméra similaire à celui du Galaxy S21.