(Pocket-lint) - Samsung devrait dévoiler sa série de smartphones phares Galaxy S22 au début de 2022, mais une énorme fuite nous a non seulement donné une meilleure idée de la date de 2022, mais aussi de ce à quoi nous pouvons nous attendre à ce que le S22 Ultra ressemble.

La fuite vient de Jon Prosser de FrontPageTech - qui a un bilan moyen - et révèle plusieurs images réelles du Samsung Galaxy S22 Ultra. Les images montrent des bords incurvés sur lécran, avec une caméra perforée centralisée en haut - pas de caméra sous lécran comme le Galaxy Z Fold 3 alors - et elles montrent également un boîtier de caméra différent à larrière par rapport au S21 Ultra.

Plutôt que les objectifs se trouvant dans un boîtier de caméra séparé, les objectifs du S22 Ultra semblent sasseoir indépendamment. Plus important encore, les images révèlent également un S Pen intégré sur le S22 Ultra, positionné dans le coin inférieur gauche.

Nous navons pas eu de Galaxy Note 21 cette année et bien que Samsung ait maintenu son engagement envers la série Note, il semble certainement que le S22 Ultra pourrait combler le vide. LeSamsung Galaxy S21 Ultra offre une compatibilité S Pen, tout comme le Galaxy Z Fold 3 , mais un S Pen intégré est beaucoup plus pratique et une fonctionnalité à laquelle les fans de Galaxy Note sont habitués.

Prosser affirme également que la série Galay S22 sera annoncée le 8 février 2022, sera disponible en précommande le même jour et sera disponible le 18 février 2022. Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Samsung Galaxy S22 Ultra dans notre article séparé . Nous en avons également un pour le S22 et le S22+ .