Le Samsung Galaxy S21 FE pourrait enfin faire ses débuts au CES 2022

(Pocket-lint) - La longue saga du Samsung Galaxy S21 FE devrait se terminer en janvier. Un dernier rapport affirme quil sera officiellement annoncé au CES 2022 à Las Vegas.

Selon les rumeurs, le combiné serait en production depuis novembre 2020. Cependant, depuis lors, il a été affirmé que Samsung l avait entièrement annulé. Puis, la semaine dernière, des spéculations sont de nouveau apparues, suggérant cette fois quil sera lancé le 11 janvier 2022 .

Si l annonce du CES 2022 est vraie, ce sera trop tard. Il devrait être lancé plusieurs jours plus tôt alors que le salon de lélectronique grand public se déroulera du 5 au 8 janvier.

Certes, SamMobile est raisonnablement sûr que ses sources sont correctes cette fois : "Pour le moment, le lancement du Galaxy S21 FE au CES 2022 est pratiquement confirmé" , écrit-il .

Le Samsung Galaxy S21 FE aurait une construction similaire à celle de la série Samsung Galaxy S21, avec un écran Full HD+ de 6,4 pouces doté dun taux de rafraîchissement décran de 120 Hz.

On dit quil exécute le chipset Qualcomm Snapdragon 888, avec jusquà 256 Go de stockage. Il y aura un système de triple caméra à larrière (32 mégapixels, 12 mégapixels et 8 mégapixels) et un appareil photo 12 mégapixels à lavant.

Ce sera un téléphone 5G.

