(Pocket-lint) - La gamme Samsung Galaxy S22 sera probablement la prochaine série de smartphones haut de gamme de Samsung , avec un S22 Ultra au sommet de la pile.

Nous nous attendons à ce que cet appareil présente les meilleures spécifications, en particulier en ce qui concerne les performances de lappareil photo. Une fuite récente semblerait confirmer cette attente.

Selon un tweet du prolifique leaker @UniverseIce sur Twitter, le système de caméra du S22 Ultra adoptera la même approche que le S21 Ultra, offrant un système de quatre caméras avec deux objectifs zoom.

Appareil photo S22 Ultra

108mp Version améliorée du HM3 principal 1 / 1,33 "0,8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X nouveau sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X nouveau sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 – Univers de glace (@UniverseIce) 26 octobre 2021

La configuration à quatre caméras sera dirigée par un capteur principal de 108 mégapixels de 1/1,33 pouce, avec une ouverture de f/1,8 et un champ de vision de 85 degrés.

À côté de cela se trouve un appareil photo avec un capteur ultra-large de 12 mégapixels 1/2,55 pouces, une ouverture f/2,2 et un champ de vision de 120 degrés. Ensuite, lobjectif zoom périscope 10x et le zoom optique 3x, tous deux dotés de capteurs 10 mégapixels 1/3,52 pouces.

En ce qui concerne les spécifications pures, il ny a pas beaucoup de changement par rapport au S21 Ultra . Cependant, il est affirmé que le capteur principal est une version améliorée, tandis que les deux caméras zoom sont également censées comporter de nouveaux capteurs fabriqués par Sony.

La prochaine gamme de smartphones phares de Samsung nest plus très loin maintenant, puisque nous approchons de près dun an depuis lannonce et la sortie de la série S21.

Bien que les fuites ne garantissent pas une représentation précise des appareils à tout moment, laugmentation progressive des fuites signale généralement que le téléphone va être lancé dans un avenir relativement proche.

Si cest quelque chose comme le S21 Ultra qui la précédé, le S22 Ultra sera le grand méchant patron de la gamme, même sil ne représente pas un changement radical.