Samsung apporte la personnalisation des couleurs au Z Flip 3 avec lédition sur mesure

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé le lancement de lédition sur mesure du Samsung Galaxy Z Flip 3 , permettant aux utilisateurs de choisir parmi des couleurs uniques, pour obtenir un appareil parfait pour vous.

Depuis un certain temps, Samsung propose des couleurs personnalisées pour certains de ses appareils électroménagers, les éditions sur mesure sortant de loption normale du blanc.

Maintenant, cela arrive pour la première fois sur les appareils mobiles. Sur le Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, vous pourrez choisir la couleur du cadre - noir ou argent - puis vous pourrez choisir les couleurs avant et arrière, parmi lesquelles bleu, jaune, rose, blanc et noir.

Cela signifie quil existe 49 combinaisons différentes pour que vous puissiez concevoir le téléphone que vous voulez. Cependant, vous nêtes pas seulement coincé avec cette combinaison loufoque. Vous aurez également accès à Bespoke Upgrade Care - vous pouvez donc demander à Samsung de changer ces panneaux de couleur, mais cela sera payant.

Vous pourrez concevoir votre Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition sur Bespoke Studio, qui est en ligne en ce moment .

Il ne sera pas disponible partout - il commencera aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Corée, au Canada et en Australie, à partir du 20 octobre.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition coûtera à partir de 1049 £ au Royaume-Uni et cest pour le modèle 256 Go, cest seulement 50 £ de plus que le modèle standard, ce qui nest pas une somme énorme pour obtenir un téléphone qui vous est propre.

Lexpérience Bespoke arrive également sur la Galaxy Watch 4, vous pourrez donc également créer une montre unique !

