(Pocket-lint) - Une image de panneaux en verre trempé censés être utilisés sur les Samsung Galaxy S22 et S22+ a fuité en ligne.

Cela ne montre pas grand-chose, mais les fans de Samsung aux yeux daigle remarqueront que les coins sont un peu plus arrondis par rapport aux S21 et S21+. Les lunettes sont également légèrement plus minces.

Le leaker Twitter Ice Universe note également que les écrans sont "légèrement plus gros".

Cest la première fois que nous voyons le protecteur décran en verre trempé des Galaxy S22 et S22 +. Nous pouvons constater quils sont plus arrondis et légèrement plus gros que la série S21. pic.twitter.com/3BhneQsSTq – Univers de glace (@UniverseIce) 15 octobre 2021

La série Samsung Galaxy S22 devrait être lancée au début de lannée prochaine, correspondant au calendrier de sortie du S21. Février 2022 est annoncé, mais certains suggèrent même que cela pourrait être janvier.

Les rumeurs actuelles suggèrent quau moins un des modèles pourrait être le premier à intégrer le chipset Qualcomm Snapdragon 898. Ils pourraient également commencer avec 8 Go de RAM.

Nous avons également entendu dire que le Samsung Galaxy S22 Ultra - qui ne fait pas partie de cette dernière fuite - pourrait comporter le propre capteur dappareil photo de 200 mégapixels de Samsung.

Samsung organise un nouvel événement Unpacked ce mercredi 20 octobre 2021, mais il ne sera pas fait mention de la série S22 à ce stade précoce.