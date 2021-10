Les joueurs mobiles se réjouissent ! Le Samsung Galaxy S22 peut avoir le lancer de rayons

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le géant des smartphones Samsung a révélé que son chipset Exynos de nouvelle génération prendra en charge le lancer de rayons , ce qui signifiera une expérience de jeu plus réaliste et plus crédible.

Le chipset Exynos 2200 devrait alimenter le prochain smartphone phare de la société, le Galaxy S22 . Ce chipset apportera un certain nombre de mises à niveau en termes de performances, de capacités de caméra et de connectivité, mais inclurait également des mises à niveau graphiques sous la forme de lancer de rayons.

Jusquà récemment, le lancer de rayons était principalement limité aux jeux sur PC via les cartes graphiques Nvidia , DirectX et Vulkan et, plus récemment, les GPU AMD. Les consoles de nouvelle génération ont également goûté au lancer de rayons et il semble maintenant que lavenir pourrait inclure le lancer de rayons sur les téléphones.

Le lancer de rayons est essentiellement une technique de rendu graphique qui émule le comportement de la lumière réelle et crée un éclairage et des ombres plus crédibles dans le jeu.

Si le Samsung Galaxy S22 prend en charge le lancer de rayons, ce serait certainement une première pour les jeux mobiles. Bien quil y ait une question sur les jeux qui en tireraient le meilleur parti, il ny a actuellement aucun jeu mobile qui le fasse. Cela dit, vous pouvez utiliser un service comme GeForce Now pour diffuser des jeux capables de lancer des rayons de qualité PC sur votre téléphone et en tirer le meilleur parti de cette façon.

Samsung na pas confirmé quels appareils lExynos 2200 prend en charge à ce stade, mais on pense que le Galaxy S22, entre autres, lexécutera. Le chipset peut également apparaître sur quelque chose comme le Galaxy Tab S8 Ultra . Seul le temps nous le dira.