Les fuites des Samsung Galaxy S22 et S22+ nous donnent un aperçu détaillé du prochain produit phare

(Pocket-lint) - Des fuites de rendus de la prochaine gamme phare de Samsung Galaxy S sont apparues et montrent une série dappareils avec une conception similaire - mais pas identique - à la série S21 .

Les modèles S22 et S22 Plus ont tous deux fui, tous deux par le fuiteur de rendu habituel, @OnLeaks grâce à un partenariat avec deux autres publications.

Les deux modèles - en plus dêtre de taille différente lun de lautre - semblent pratiquement identiques. Ils ont tous les deux un écran plat et mince avec une minuscule caméra centrale perforée sur le bord supérieur. En fait, différentes couleurs ont été utilisées pour les différencier. Le S22 régulier est le modèle vert foncé et le blanc est le S22 Plus.

Nous voyons une répétition de lunité de caméra proéminente à larrière, avec trois caméras soigneusement disposées en colonne. La différence par rapport à la série S21 semble être que cet appareil photo ne forme pas une surface homogène avec le cadre autour du bord du téléphone.

Au lieu de cela, il semble être une protrustion distincte plutôt quune qui enveloppe le côté. Peut-être pour aider à conserver lapparence mince et élégante obtenue par le reste du cadre.

En plus de cela, il semble que le panneau arrière (probablement en plastique) soit également complètement plat pour le S22 et ne présente pas les courbes habituelles sur les côtés. En général, il semble également mince par rapport aux modèles de la série S de cette année. Selon la fuite, le S22+ mesure 7,6 mm, contre 7,8 mm sur le S21+ , ce qui nest pas une énorme différence en réalité.

Les prochains produits phares de Samsung devraient poursuivre la tradition dêtre alimentés par les processeurs les plus récents et les plus puissants. De plus, ils sont susceptibles de présenter des performances de caméra très élevées et une conception étanche à leau et à la poussière.

En ce qui concerne les autres détails, nous sommes sûrs que dautres deviendront clairs au cours des prochains mois à lapproche du lancement.