Le Samsung Galaxy S22 sera-t-il doté dune batterie plus petite que le S21 ?

(Pocket-lint) - Samsung va réduire la capacité de la batterie de sa série phare Galaxy S en 2022, et cela inclut le Galaxy S22 standard, selon un rapport récent.

Si les informations sont exactes, le Galaxy S22 tombera à une capacité typique de 3700mAh. Cest 300 mAh de moins que la batterie 4000 mAh du Galaxy S21 standard de cette année.

Le rapport - initialement publié en néerlandais par GalaxyClub - indique également que la batterie du Galaxy S22+ serait de 4 500 mAh (contre 4 800 mAh sur le S21+ ).

Sur les trois modèles de la série, il semble que seul le S22 Ultra sera doté de la même taille de batterie que son prédécesseur.

Les histoires de batteries qui pourraient devenir plus petites ne sont guère encourageantes, en particulier dans les téléphones Samsung qui ont, dans le passé, eu du mal à égaler la durée de vie des batteries des concurrents.

Cependant, il est affirmé que les S22 et S22+ fonctionneront tous les deux à des niveaux similaires à ceux des S21 et S21+ grâce à lintroduction dun écran OLED plus économe en énergie.

En fait, ils peuvent même durer plus longtemps si le panneau tient sa promesse de 25 % déconomies dénergie. Il est également possible quun nouveau processeur signifie également moins dénergie utilisée, en fonction de son architecture.

Que ces rumeurs se révèlent vraies ou non est une tout autre affaire. Mais si Samsung utilise un écran plus efficace et un processeur plus efficace, il y a de fortes chances que nous ne remarquions aucun effet négatif dune batterie plus petite. Cela na tout simplement pas fière allure sur une fiche technique.