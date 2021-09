Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé le lancement dun programme bêta One Watch UI 4, alors que larrivée d Android 12 se rapproche.

La dernière version du système dexploitation de Google devrait arriver début octobre, et la société coréenne semble avoir une longueur davance en fournissant sa propre version de la plate-forme.

Cela signifie que les propriétaires de Galaxy S21 sur des "marchés sélectionnés" - y compris les États-Unis - peuvent désormais sinscrire à la version bêta et commencer à tester certaines des fonctionnalités à venir avant leur arrivée officielle.

Pour ce faire, ceux qui possèdent une version du Galaxy S21 peuvent simplement enregistrer leur intérêt via lapplication Samsung Members.

En règle générale, nous avons vu les appareils phares de Samsung recevoir la dernière version dAndroid juste avant la fin de lannée, mais, étant donné que les programmes One UI sont généralement arrivés en octobre, il est possible que les téléphones de lentreprise fournissent la mise à jour complète un peu plus tôt cette temps autour.

Daprès ce que nous savons de One Watch UI 4 jusquà présent - et cela nest basé que sur ce que Samsung nous a montré - la société sest beaucoup inspirée des changements généraux apportés par Android 12. Cela signifie quil y a plus doptions pour les widgets , thèmes, écrans daccueil, apparence de notification et icônes, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de confidentialité.

Avec One UI 4, les alertes dindicateur safficheront désormais lorsquune application utilise le microphone ou la caméra, tandis que lhistorique des autorisations sétendra également de 24 heures à sept jours.

Nous sommes sûrs que One UI 4 apportera de nombreux autres ajustements, avec des changements également susceptibles de se produire entre les tests bêta et la version complète, mais, pour linstant, il est temps dattendre et de voir.