Le Samsung Galaxy Note 22 pourrait arriver après tout

(Pocket-lint) - La série Samsung Galaxy Note a de nouveau fait la une des journaux. Son avenir est incertain depuis un certain temps maintenant, avec un certain nombre de rapports contradictoires, dont certains prétendent que nous verrons un modèle en 2022 et dautres disent que nous ne verrons pas dautre modèle du tout.

Le 9 septembre, il a été signalé que Samsung navait pas renouvelé la marque pour le nom Galaxy Note, laissant certains supposer que cela signifiait la mort de la ligne après tout, même si Samsung avait précédemment déclaré quil était toujours engagé dans la série mais quil y aurait pas de nouveau modèle en 2021.

Le dernier rapport soutient cela, avec Ice Universe – qui a précédemment rompu lhistoire de la marque de commerce – tweetant quun membre de la chaîne dapprovisionnement a en fait vu des preuves que le Galaxy Note continuait dexister.

quelquun dans la chaîne dapprovisionnement a vu des preuves de lexistence de la prochaine génération de Galaxy Note. – Univers de glace (@UniverseIce) 11 septembre 2021

Samsung na ni confirmé ni nié si la ligne Note continuerait à la suite des rumeurs les plus récentes. Il est plausible quil ne considère pas que leSamsung Galaxy S21 Ultra prend en charge le S Pen - lune des principales caractéristiques de la série Note - et que le Galaxy Z Fold 3 prend également en charge un S Pen.

Cela dit, la suggestion de preuves à lappui de son existence correspond à dautres rapports selon lesquels Samsung na pas abandonné la gamme, mais le calendrier de lancement peut changer. Auparavant, le lancement de la note avait généralement lieu en août, mais pour le moment, on ne sait pas encore quand ou si la note 22 apparaîtra.

