Le Samsung Galaxy Note est mort, vive le Samsung Galaxy Note !

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La famille Samsung Galaxy Note a certainement été un tour de montagnes russes. Cest lappareil phare de Samsung qui a innové, le Note Edge définissant les tendances que tout le monde voulait suivre, le S Pen montrant quun stylet pouvait en fait faire partie dun appareil moderne.

Cela a également contribué à populariser les appareils plus gros, faisant passer les smartphones de petits gadgets fastidieux à de belles dalles de consommation.

Cest aussi lappareil que Samsung a rappelé, totalement rappelé, après des pannes de batterie dans le Samsung Galaxy Note 7 . Entendez-vous bien : Samsung a tiré toute une gamme de produits - et elle est revenue plus forte dans le Note 8, un appareil qui vient de recevoir la dernière mise à jour de sécurité Android.

Cest vrai, le Samsung Galaxy Note ne veut pas mourir.

Mais les rumeurs de la fin de la gamme Galaxy Note ne disparaîtront pas. Avec Samsung offrant à peu près toutes les fonctions du Note dans ses appareils phares Galaxy S , et plus récemment dans le Galaxy Fold , la position du Galaxy Note semble précaire.

À tel point que le célèbre leaker UniverseIce a souligné que Samsung navait pas renouvelé la marque sur Galaxy Note :

La dernière colonne de marque napparaissait pas "Galaxy Note" – Univers de glace (@UniverseIce) 7 septembre 2021

Cela pourrait-il indiquer que quelque 10 ans après que Samsung ait lancé le premier appareil à lIFA 2011 , il ny en aura plus ? Y a-t-il même besoin dautres appareils Galaxy Note avec un certain nombre dalternatives de Samsung déjà dans cet espace?

Des rumeurs précédentes avaient dit quil ny aurait pas de note en 2021 et cest bien vrai. En mars 2021, le PDG du mobile de Samsung, DJ Koh, a déclaré quil ny aurait pas de note en 2021 , mais quil y aurait un nouveau modèle en 2022.

Nous avons demandé à Samsung un commentaire sur les potins les plus récents ci-dessus et avons obtenu la réponse que nous attendions : « Nous ne commentons pas les rumeurs ou les spéculations, et partagerons plus de détails sur notre futur portefeuille une fois que nous serons prêts à annoncer. »

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 9 Septembre 2021

Cela ne nous laisse vraiment pas plus sage. Il semble que nous devrons attendre jusquen 2022 pour savoir quelle est vraiment la vérité.