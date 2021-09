Trucs et astuces du Samsung Galaxy Z Flip 3: 12 fonctionnalités intéressantes à essayer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Galaxy Flip 3 de Samsung est sans doute le téléphone le plus excitant lancé depuis des années, ne serait-ce que parce quil a apporté un design robuste et un prix plus accessible au marché des téléphones pliables.

Et - si vous lavez compris - et que vous avez fait du Z Flip 3 votre premier achat de smartphone flexible , il y a beaucoup de choses dans le logiciel qui méritent dêtre explorées, cest plus quun simple niveau de surface. Regardez la vidéo ci-dessous ou suivez nos instructions écrites si vous trouvez cela plus facile. Plongeons-nous !

La fonctionnalité la plus utile du petit écran de couverture à lavant du téléphone est sans doute de pouvoir lutiliser comme moniteur pour les caméras avec lesquelles prendre des selfies. Ne serait-ce que parce que cela signifie que vous utilisez des caméras de meilleure qualité à lextérieur, plutôt que la caméra selfie plus pauvre coupée dans lécran principal.

Pour le faire - avec le téléphone fermé - il suffit dappuyer deux fois rapidement sur le bouton veille/verrouillage sur le côté et il devrait lancer automatiquement lappareil photo. Si ce nest pas le cas, accédez à Paramètres > Fonctionnalités avancées et appuyez sur "Touche latérale". Assurez-vous que "Double press" est activé et que "Quick launch camera" est sélectionné dans la liste.

Une fois que vous avez lancé lappareil photo, vous prenez une photo en appuyant simplement sur lécran, et vous verrez un petit compte à rebours vous donnant le temps de vous cadrer avant de prendre la photo. Si vous voulez filmer une vidéo, balayez simplement vers la gauche ou la droite jusquà ce quil dise "vidéo". Pour basculer entre lappareil photo ultra large et lappareil photo principal, balayez vers le haut ou le bas.

Lécran de couverture de cette année est beaucoup plus utile que la version précédente, et il est également en couleur. Si vous vous dirigez vers Paramètres> Écran de couverture> Style dhorloge, il vous permet de choisir entre 11 styles différents. Certains dentre eux ont leur propre graphique animé, mais les plus simples vous permettent de choisir une image à afficher derrière lhorloge.

Pour choisir votre propre photo, choisissez le style dhorloge que vous souhaitez - celui qui na pas sa propre image animée - puis appuyez sur "Image darrière-plan" et sélectionnez "Choisir dans la galerie" dans la fenêtre contextuelle.

Maintenant, vous pouvez choisir nimporte quelle image de votre propre galerie. En fait, vous pouvez en choisir jusquà 15. Lorsque vous avez les images que vous voulez, vous pouvez pincer pour les zoomer et les cadrer comme vous le souhaitez et les enregistrer. Désormais, lorsque vous réveillerez votre écran de couverture, il affichera limage que vous avez choisie, et si vous en avez choisi plusieurs, il les parcourra à chaque fois que vous le réveillerez.

Lun des avantages davoir un téléphone à clapet flexible est que vous pouvez le faire asseoir et prendre un selfie mains libres. Ouvrez simplement lapplication Appareil photo, choisissez votre appareil photo avant, puis reposez le téléphone avec lappareil photo face à vous.

Ajustez langle de lécran jusquà ce que vous soyez cadré et maintenant tout ce que vous avez à faire est de montrer la paume de votre main à la caméra. Il lancera automatiquement un compte à rebours et prendra un selfie.

Si cela ne fonctionne pas, ouvrez le menu des paramètres dans lapplication Appareil photo en appuyant sur licône en forme de roue dentée dans le coin. Balayez vers le bas jusquà ce que vous voyiez « Méthodes de prise de vue » et assurez-vous que « Afficher la paume » est activé. Il y a aussi une option pour activer les commandes vocales.

En plus de vous montrer des notifications et une horloge, lécran de couverture vous donne également accès à un ensemble de widgets en glissant simplement vers la gauche sur lécran. Il peut sagir dinformations météorologiques, de commandes musicales, dun enregistreur vocal ou dune minuterie. Bien quun ensemble par défaut soit installé, vous pouvez choisir de les remplacer par dautres widgets.

Allez à nouveau dans Paramètres> Écran de couverture et cette fois choisissez "Widgets". Ici, vous verrez une liste des options disponibles et tout ce que vous avez à faire est dactiver celles que vous aimeriez avoir ou de désactiver celles que vous navez pas. Et si vous appuyez sur "Réorganiser" en haut, vous pouvez modifier lordre dans lequel ils apparaissent.

Pour certaines applications, lorsque vous pliez lécran en position verticale, vous pouvez afficher lapplication sur la moitié supérieure de lécran et un ensemble de commandes sur la moitié inférieure. Cest en quelque sorte une fonctionnalité bêta pour linstant, mais pour lessayer, il vous suffit daller dans Paramètres > Fonctionnalités avancées > Laboratoires, puis de choisir "Panneau du mode Flex".

Une fois que vous avez activé lapplication, chaque fois que vous ouvrez cette application et pliez lécran à 90 degrés, lapplication monte dans la moitié supérieure et la partie inférieure vous permet de contrôler le volume, la luminosité de lécran, la capture décran et un raccourci pour déroulant la nuance de notification.

Une fonction potentiellement utile - en fonction de votre âge ou de votre audition - est une fonction dadaptation du son. Dirigez-vous vers Paramètres> Sons et vibrations> Qualité sonore et effets. Appuyez maintenant sur « Adapter le son ».

Dans ce menu, vous pouvez choisir lune des quatre options de fréquence sonore prédéfinies adaptées de manière générique aux groupes dâge en fonction de la façon dont - en moyenne - certaines parties de votre sensibilité auditive changent au fil du temps.

Si vous souhaitez effectuer un test sur mesure pour voir à quoi ressemble le vôtre, puis créer un profil personnalisé, appuyez simplement sur "tester mon audition", connectez vos écouteurs Bluetooth , allez dans une pièce calme et effectuez le test.

Sur lécran daccueil, vous devriez pouvoir simplement glisser nimporte où sur le fond décran et le faire dérouler vos notifications (vous navez plus besoin datteindre le haut). Cependant, sil nest pas actif, appuyez longuement sur votre fond décran et appuyez sur "Paramètres". Activez maintenant loption "Balayer vers le bas pour le panneau de notification".

Une option qui nest pas activée par défaut consiste à faire pivoter automatiquement votre écran daccueil en mode paysage lorsque vous allumez le téléphone. Mais vous pouvez activer cette fonctionnalité. Appuyez longuement sur votre fond décran et appuyez à nouveau sur "Paramètres". Activez maintenant linterrupteur à côté de "Rotation en mode paysage".

Étant donné que la batterie du Galaxy Z Flip 3 nest pas massive, nous ne recommandons pas de le faire tout le temps, mais vous pouvez utiliser larrière du téléphone pour charger sans fil dautres produits. Cest utile pour des choses comme vos écouteurs compatibles ou vos montres intelligentes par exemple.

Il y a plusieurs façons de lutiliser. Vous pouvez lactiver en déposant votre nuance de paramètres rapides, en faisant glisser votre doigt dessus, puis en appuyant sur le bouton « partage de lalimentation sans fil ». Sinon, ouvrez Paramètres> Entretien de la batterie et de lappareil> appuyez sur "Batterie", puis sélectionnez "Partage de lalimentation sans fil" et activez-le.

Comme mentionné, il y a une assez petite batterie dans ce téléphone, vous pouvez donc définir une limite à la quantité quelle peut être drainée par cette fonctionnalité. Appuyez simplement sur « limite de la batterie » et définissez-le sur un pourcentage qui vous convient.

Si vous restez dans les paramètres de la batterie, vous verrez une option pour "plus de paramètres de batterie". Il existe un certain nombre doptions ici pour une utilisation plus ou moins efficace de la batterie, mais une fonctionnalité conçue pour aider votre batterie à durer plus longtemps est la bascule pour "Protéger la batterie".

Une fois cette option activée, votre batterie ne se chargera jamais à plus de 85 % et, ce faisant, ne devrait pas se dégrader aussi rapidement que si vous la chargeiez à 100 % à chaque fois. Cela signifiera évidemment que vous aurez moins de batterie pour jouer avec, de sorte que vous devrez peut-être charger plus souvent en conséquence.

Lune de nos fonctionnalités les plus utilisées sur nimporte quel téléphone Samsung moderne est le mode Bedtime. Il vous permet de programmer une heure pour que lécran passe en niveaux de gris ainsi que de désactiver les notifications, pour vous encourager à éteindre votre téléphone et à vous endormir. Ouvrez Paramètres > Bien-être numérique et contrôle parental. Faites maintenant défiler vers le bas et sélectionnez "mode coucher".

Vous pouvez lactiver manuellement, ou mieux, activer loption programmée et choisir lheure à laquelle vous souhaitez quelle sallume chaque nuit et à quelles nuits elle doit sappliquer.

Par défaut, lorsque votre téléphone est verrouillé, il y a deux icônes en bas de lécran : téléphone et appareil photo. Si vous souhaitez les changer en quelque chose de différent, allez dans Paramètres> Écran de verrouillage et sélectionnez "Raccourcis". Appuyez sur le raccourci gauche et choisissez parmi lune des autres options qui ne nécessitent pas de déverrouillage. Vous pouvez avoir une torche, activer Ne pas déranger ou lenregistreur vocal ou la calculatrice.

Il existe également une liste dapplications que vous pouvez lancer, mais celles-ci nécessitent une analyse dempreintes digitales ou un code PIN/mot de passe pour y accéder.