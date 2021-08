Samsung supprime enfin les publicités de ses applications par défaut

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dix ans trop tard, Samsung a annoncé que la société mettrait fin à la publicité dans certaines de ses applications "de base" intégrées à la gamme de smartphones et de tablettes Galaxy.

Dans un rapport noté pour la première fois par le point de vente coréen Yonhap et confirmé dans une déclaration obtenue par The Verge , Samsung nexigera plus manuellement des utilisateurs qui ne veulent pas être harcelés par des publicités de les désactiver dans Samsung Weather, Samsung Pay et Samsung Theme. applications.

"Samsung a pris la décision de cesser la publicité sur les applications propriétaires"

Au départ, il y avait une certaine confusion quant à savoir si la suppression des publicités se produirait sur toutes les applications en stock de Samsung ou uniquement sur les trois susmentionnées, mais la société a ensuite précisé que pour le moment, la suppression naurait lieu que sur ces trois-là en particulier.

La mise à jour devrait arriver "plus tard cette année", et étant donné que Samsung publie généralement les principales versions de son skin Android One UI au quatrième trimestre de chaque année, il est logique que nous verrons probablement cette mise à jour se déployer à peu près au même moment.

