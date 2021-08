Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a discrètement présenté un autre téléphone Galaxy abordable.

Appelé Galaxy A52s 5G, seuls les détails des prix et des fonctionnalités sont connus pour le Royaume-Uni à ce stade. Le modèle dentrée de gamme contient 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et sera au prix de 409 £ , ce qui le rend seulement 10 £ plus cher que le Galaxy A52 5G ordinaire, qui a la même configuration. Les informations de prix pour le modèle 8 Go + 256 Go ne sont pas encore connues, tout comme la disponibilité pour les marchés au-delà du Royaume-Uni.

Ceux qui vivent au Royaume-Uni peuvent précommander le Galaxy A52 à partir du 24 août 2021. Il sera disponible en quatre coloris au lancement : Awesome Black, Awesome Mint, Awesome Violet et Awesome White. Il devrait être expédié aux acheteurs en précommande à partir du 3 septembre 2021.

Les autres caractéristiques incluent un écran plat Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une configuration de caméra quad arrière avec OIS (constituée dun objectif principal, ultra large, télé et macro de 64 MP), une caméra selfie de 32 mégapixels et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W.

Meilleurs smartphones classés en 2021 : Les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 4 Peut 2021 Les meilleurs smartphones que vous pouvez actuellement acheter, couvrant le meilleur de liPhone et de Samsung, et tout ce quAndroid a à offrir

Daprès ce que nous pouvons dire, la principale différence entre lA52 et lA52 est que le nouveau téléphone est doté dun chipset Snapdragon 778G 5G plus puissant.

Pour en savoir plus sur la merveille de milieu de gamme A52, consultez notre critique ici. Nous avons également un guide de comparaison sur les meilleurs téléphones économiques ici .