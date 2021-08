Les spécifications du Samsung Galaxy A52s détaillées dans la fuite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Galaxy A52 de Samsung nexiste pas depuis si longtemps, mais il y a eu un certain nombre de rumeurs pointant vers un appareil mis à jour appelé Galaxy A52s et le dernier rapport détaille certaines spécifications clés.

Les Galaxy A52 sont apparus sur un benchmark fin juillet et quelques images marketing ont également fait le tour, présentant un design identique au Galaxy A52 avec un corps en plastique coloré, une caméra arrière quad et une caméra perforée centralisée à lavant.

Le rapport le plus récent vient cependant de Roland Quant de Winfuture , et il détaille ce à quoi nous pouvons nous attendre sous le capot des Galaxy A52. Selon Quant, les A52 comporteront le Qualcomm Snadragon 778G au lieu du Snapdragon 750G trouvé dans lA52.

Il est affirmé que le Snapdragon 778G offre une augmentation de 15% du fonctionnement monocœur et du fonctionnement multicœur, tandis que les performances du noyau seraient améliorées de 35%. Le rapport indique également que les A52 seraient disponibles avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage en Europe, tandis que dautres régions obtiendraient une variante de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le support MicroSD serait intégré.

Toutes les autres spécifications sont censées être les mêmes que celles du Galaxy A52, y compris lécran Super AMOLED de 6,5 pouces, la résistance à leau et à la poussière IP67 , une batterie de 4 500 mAh et une caméra arrière quadruple composée dun appareil photo principal de 64 mégapixels, ultra large de 12 mégapixels. appareil photo, appareil photo macro de 5 mégapixels et appareil photo de profondeur de 5 mégapixels. Une caméra selfie de 32 mégapixels serait également à bord.

Le Samsung Galaxy A52s arriverait avant la fin du mois daoût avec des prix à partir de 449 €.