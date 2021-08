Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung dévoilera enfin officiellement ses nouveaux téléphones pliables aujourdhui - le 11 août - aux côtés des Samsung Galaxy Buds 2, Samsung Galaxy Watch 4 et Samsung Galaxy Watch 4 Classic .

Les combinés Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 seront annoncés lors de Galaxy Unpacked, à partir de 15h BST (vous pouvez le regarder ici ).

Cependant, vous pouvez également les voir tous les deux à lavance via une vidéo pratique divulguée en haut de cette page. Publié à lorigine par Drone Mania mais ensuite retiré, il a été republié plusieurs fois sur YouTube par différentes chaînes, dont celle de Ben Geskin, le leaker en série.

Il montre les deux pliables allumés et manipulés, y compris certaines informations système confirmant quil sagit bien du Z Fold 3 et du Z Flip 3.

Vous pouvez également voir clairement ce qui semble être la légendaire caméra sous-écran dans lun des gros plans du Z Fold 3.

Nous avons entendu (et vu) beaucoup dautres choses sur chaque appareil au cours des derniers mois. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 devrait arborer un écran interne de 7,56 pouces avec une résolution en pixels de 2208 x 1768. Il prendra en charge 120 Hz et sera compatible avec le stylet S Pen de la société (y compris un prétendu S Pen Pro , également prêt à être lancé plus tard).

Son écran externe sera de 6,23 pouces et aura une résolution de 2268 x 832 pixels.

Le clapet Z Flip 3 aurait un écran interne de 6,7 pouces avec une résolution de 2640 x 1080 pixels. Il arborera également un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les deux sont censés fonctionner à partir du processeur Qualcomm Snapdragon 888.

Pas longtemps maintenant pour la confirmation officielle.

