Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour 2021, Samsung a mis à niveau son téléphone à rabat - le Galaxy Z Fold 3 - avec une étanchéité totale, ce qui est une première sur le marché des pliables. Mais quest-ce que cette conception à clapet offre dautre ?

À première vue, le Z Fold 3 est un design plus soigné que son prédécesseur, augmentant la taille de lécran avant de 1,1 pouce à 1,9 pouce - ce qui peut ne pas sembler beaucoup, mais ce nouveau panneau est beaucoup plus facile à naviguer et bien mieux intégré dans la conception du téléphone.

Ouvrez le Z Flip 3, cependant, et lhistoire est à peu près la même que son prédécesseur: il y a un écran de 6,7 pouces, faisant écho à ce que vous trouverez dans la plupart des produits phares de nos jours, sauf que cette fois-ci, il offre un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz pour des visuels plus fluides.

La spécification, qui est dirigée par un processeur Qualcomm Snapdragon 888, est par ailleurs similaire à avant, y compris deux caméras arrière de 12 mégapixels.

Meilleurs smartphones classés en 2021 : Les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 4 Peut 2021 Les meilleurs smartphones que vous pouvez actuellement acheter, couvrant le meilleur de liPhone et de Samsung, et tout ce quAndroid a à offrir

Cependant, un grand changement est le prix : le Z Flip 3, à 949 £ / 1049 € , est beaucoup moins que son prédécesseur au lancement, ce qui laligne sur dautres appareils phares plus «normaux» sur le marché.

Nous avons vu et manipulé le Z Flip 3 avant son annonce - consultez nos photos et notre évaluation dans le lien ci-dessous - pour savoir si cest donc le téléphone pour intégrer les pliables dans le grand public.