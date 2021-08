Samsung révèle accidentellement le Galaxy S21 FE dans une publication Instagram

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung est sur le point dannoncer un certain nombre dappareils lors de son événement Galaxy Unpacked le 11 août et bien que le Galaxy S21 FE ne soit plus lun dentre eux, il semble que lappareil ait eu une brève révélation sur Instagram.

Repéré par 9to5Google avant que la publication ne soit supprimée, le compte Instagram officiel de Samsung a publié une image dun sac à dos avec quelques appareils à lintérieur pour une publicité pour la rentrée. À lintérieur du sac à dos se trouvait un ordinateur portable Samsung, le Galaxy Buds Pro et, apparemment, le Galaxy S21 FE non annoncé.

Seul le haut de lappareil est montré, mais cela confirme les fuites autour de lappareil, y compris une conception avec un boîtier de caméra qui se fond dans le cadre. La couleur violette révélée dans la publication Instagram a également fuité précédemment.

Aucune autre information na été offerte par la publication Instagram et elle a depuis été supprimée, bien que des rumeurs aient dit que le S21 FE serait livré avec un écran Full HD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et doté du processeur Qualcomm Snapdragon 888 .

Dautres rumeurs prétendent que le S21 FE aura une batterie de 4370mAh, une triple caméra arrière avec la même caméra principale que la S21 et une caméra frontale de 12 mégapixels.

On pensait dabord que le Samsung Galaxy S21 FE serait lancé aux côtés des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sur Samsung Galaxy Unpacked, bien que des rumeurs plus récentes suggèrent que lappareil a été retardé jusquau quatrième trimestre. Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Galaxy S21 FE dans notre article séparé .