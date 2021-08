Les rendus et les spécifications complètes du Samsung Galaxy Z Fold 3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung est sur le point de révéler un certain nombre dappareils lors de son prochain événement Galaxy Unpacked le 11 août, mais les dernières fuites laissent très peu de choses à révéler, si elles sont exactes.

Le site allemand WinFuture a non seulement présenté les spécifications complètes et les rendus du Galaxy Z Flip 3 avant lévénement, mais il a également fait de même pour le Galaxy Z Fold 3 . Il y avait déjà eu plus de fuites sur le Z Fold 3 que sur le Z Flip 3, mais ce rapport comble à peu près toutes les lacunes.

Le Galaxy Z Fold 3 sera apparemment livré avec un écran principal de 7,6 pouces offrant une résolution de 2208 x 1768 pixels et un écran de couverture de 6,2 pouces avec une résolution de 2268 x 832 pixels. Les deux auraient un taux de rafraîchissement de 120 Hz et seraient protégés par Corning Gorilla Glass Victus.

On dit quil mesure 158,2 x 128,1 x 6,4 mm déplié et 158,2 x 67,1 x 14,4 mm plié, et pèse 271 g. Sous le capot se trouve le chipset Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. La batterie serait de 4400mAh avec prise en charge de la charge rapide et sans fil.

Les autres détails du rapport incluent une triple caméra arrière composée dune caméra principale de 12 mégapixels avec f/1.8, une caméra ultra large de 12 mégapixels avec f/2.2 et un téléobjectif de 12 mégapixels avec f/2.4. Une caméra sous-écran de 4 mégapixels f/1,8 est signalée pour lécran principal et un vivaneau perforé de 10 mégapixels f/2,2 est attendu sur le devant.

Les options de couleur devraient inclure le vert fantôme, le noir fantôme et largent fantôme et les prix devraient commencer à partir de 1899 €. Vous pouvez en savoir plus sur les rumeurs entourant le Galaxy Z Fold 3 dans notre article séparé.