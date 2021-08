Les spécifications complètes du Samsung Galaxy Z Flip 3 5G révélées dans une fuite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung organisera son prochain événement Galaxy Unpacked le 11 août, avec un certain nombre dappareils qui devraient être dévoilés, dont le Galaxy Z Flip 3 .

Il y a déjà eu un certain nombre de fuites autour de la troisième génération du smartphone pliable horizontal, notamment en termes de conception, mais le dernier rapport révèle également de nombreuses spécifications manquantes.

Le site allemand Winfuture a non seulement publié des images du Galaxy Z Flip 3, mais a confirmé un certain nombre de détails. Il serait livré avec un écran de couverture de 1,9 pouces offrant une résolution de 512 x 260 pixels et un écran principal de 6,7 pouces avec une résolution de 2640 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz .

Le site indique que le Z Flip 3 offrira Corning Gorilla Glass Victus pour la protection, une charnière renforcée et une résistance à leau et à la poussière IPX8 . Il mesurera apparemment 166 x 72,2 x 6,9 mm et pèsera 183 g.

En interne, le Qualcomm Snapdragon 888 exécuterait le spectacle, pris en charge par 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. On dit quil y a une batterie de 3 300 mAh qui prend en charge le chargement sans fil .

Les autres détails répertoriés dans le rapport sont une double caméra arrière composée dun capteur principal de 12 mégapixels avec une ouverture f/1.8 et OIS, et dun capteur ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture f/2.2. La caméra frontale serait de 10 mégapixels avec une ouverture f/2,4.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 5G serait disponible dans les options de couleur Phantom Black, Cream et Lavender et à partir de 1100 €. Bien quil semble que très peu de choses restent à révéler si cette fuite est exacte, vous pouvez lire notre fonctionnalité de synthèse des rumeurs sur le Samsung Galaxy Flip 3 5G pour toutes les dernières.