(Pocket-lint) - Le président mobile de Samsung a publié un article de blog avant lévénement Galaxy Unpacked de la société en août pour révéler des informations sur ce que les gens devraient attendre de lémission, notamment quil ny aura pas de nouveau téléphone Note cette année et quil a conçu un S-Pen pour les pliables.

L événement Galaxy Unpacked de Samsung le 11 août sera entièrement virtuel, comme le sont la plupart des salons et conférences technologiques de nos jours. Le thème de lévénement, selon linvitation de Samsung, est " Get Ready to Unfold ". Cela, ainsi que des fuites récentes, suggère que Samsung dévoilera le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3. Alors, ne vous attendez pas à un nouveau Galaxy Note . En fait, Samsung a taquiné quil pourrait séloigner de la série. Maintenant, TM Roh de Samsung la officiellement confirmé.

"Au lieu de dévoiler un nouveau Galaxy Note cette fois-ci, nous allons élargir davantage les fonctionnalités de Note bien-aimées à davantage dappareils Samsung Galaxy", a écrit Roh.

Roh a ajouté: "Nous sommes prêts à atteindre de nouveaux sommets et à ouvrir un tout nouveau monde dexpériences passionnantes pour encore plus de gens. Jespère que vous vous joindrez à nous alors que nous lançons notre prochaine famille Galaxy Z et partageons quelques surprises pliables - y compris la première -ever S Pen spécialement conçu pour les téléphones pliables."

Roh a également apparemment confirmé que les Z Flip 3 et Fold 3 arrivent. "Notre troisième génération dappareils pliables ouvrira de nouvelles capacités multitâches incroyables". Enfin, Rohs a fait référence à des "collaborations avec des leaders de lindustrie de confiance comme Google et Microsoft", et a mentionné la plate-forme Wear OS 3.

Marquez le guide de Pocket-lint sur Unpacked ici si vous voulez regarder lémission vous-même le jour de lévénement. Nous avons également détaillé une grande partie de ce à quoi vous pouvez vous attendre.