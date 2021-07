Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung devrait annoncer de nouveaux pliables - le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 - en août. Maintenant, le leaker Evan Blass a tweeté des informations sur les téléphones à venir, dont la plupart corroborent les rapports existants, mais il a inclus une image pour nous mettre en appétit.

Blass a affirmé que les deux téléphones seraient dotés dune résistance à leau IPX8, et limage quil a partagée semble montrer que les téléphones sont éclaboussés. Gardez à lesprit Android Polices Max Weinbach a précédemment déclaré quils offriraient une résistance à leau. En fait, beaucoup de rumeurs ont circulé sur les appareils avant leur dévoilement le 11 août. Blass, par exemple, a également tweeté les spécifications de lappareil photo et de lécran pour les téléphones, et que le Z Fold 3 offrira quelques options S Pen différentes.

Peu de détails pliables à venir.



Z Flip3

- Écrans de couverture internes de 6,7" / 1,9"

- 12MP x2 (arrière) / 10MP (selfie)



Pli en Z3

- Écrans internes 7,6" / externes 6,2"

- 12MP x3 (arrière) / 10MP (selfie de couverture) / 4MP (selfie principal)

- 2 S-Pens en option (édition Pro et Fold)



Les deux téléphones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt – Evan (@evleaks) 26 juillet 2021

L événement Galaxy Unpacked de Samsung en août sera entièrement virtuel, comme le sont la plupart des salons et conférences technologiques de nos jours.

Meilleurs smartphones classés en 2021 : Les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 4 Peut 2021 · Les meilleurs smartphones que vous pouvez actuellement acheter, couvrant le meilleur de liPhone et de Samsung, et tout ce quAndroid a à offrir

Le thème de lévénement, selon linvitation de Samsung, est " Get Ready to Unfold ". Cela, avec les fuites récentes, suggère en outre que Samsung se concentrera sur les pliables. Alors, ne vous attendez pas à un nouveau Galaxy Note . Samsung a taquiné quil pourrait séloigner de la série. Cela a du sens, étant donné que le stylet S Pen du Galaxy Note est désormais disponible avec le Galaxy S21 Ultra , ainsi que les séries Galaxy Note et Galaxy S partagent bon nombre des mêmes caractéristiques et éléments de conception.

Marquez le guide de Pocket-lint sur Unpacked ici si vous voulez regarder lémission vous-même le jour de lévénement. Nous avons également détaillé dautres matériels auxquels vous pouvez vous attendre.