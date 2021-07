Samsung Galaxy S21 FE ne sera pas annoncé à Unpacked

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung organisera son prochain événement Galaxy Unpacked le 11 août et alors que plusieurs produits devraient être révélés, le dernier rapport affirme que la rumeur Galaxy S21 Fan Edition , ou FE, ne sera pas lun dentre eux.

Le Galaxy S21 FE a fait lobjet de nombreuses rumeurs au cours des deux derniers mois, bien que sa date de sortie ait toujours été en suspens, avec des rapports contradictoires.

Malgré un certain nombre daffirmations selon lesquelles nous verrions lappareil en août – le plus récemment du leaker fiable Evan Blass qui a publié une image du Galaxy S21 FE comme lun des appareils censés arriver chez Unpacked – il y a également eu des rapports dun retard dû à une pénurie de puces, avec Q4 suggéré à la place.

Ce dernier semble beaucoup plus probable maintenant, car LetsGoDigital prétend avoir vu la documentation officielle de Samsung indiquant que le Galaxy S21 FE ne sera pas introduit pendant Galaxy Unpacked. Selon le rapport du site néerlandais, le Galaxy S21 FE sera toujours lancé en 2021, mais "il est tout simplement trop tôt pour une introduction le mois prochain".

Le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung semble toujours être mouvementé. La société devrait annoncer le Galaxy Z Fold 3 , le Galaxy Z Flip 3 , les nouveaux Galaxy Buds et deux montres connectées fonctionnant sur la nouvelle plate-forme Wear OS 3 avec One UI Watch de Samsung par-dessus dans les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic .

Si cest le S21 FE que vous attendez, vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant lappareil dans notre article séparé .