Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung dévoilera ses derniers téléphones pliables, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, le 11 août . Google, Oppo, Vivo et Xiaomi prévoient également le lancement dappareils pliables bientôt.

La seule chose quils ont tous en commun, cest quils arboreront un écran LTPO Samsung 120 Hz.

Samsung Display a précédemment révélé quil cherchait à étendre sa technologie décran pliable à des tiers. Maintenant, une fuite en ligne majeure provenant dune source ayant une connaissance approfondie de la chaîne dapprovisionnement a révélé combien et même leurs tailles décran.

Ross Young, alias @DSCCRoss, affirme que les Z Fold 3 et Z Flip 3 de Samsung arboreront respectivement des écrans LTPO de 7,55 et 6,70 pouces à 120 Hz. La même technologie daffichage sera utilisée pour le pliable très répandu de Google , à 7,57 pouces, Oppo à 7,11 pouces, Xiaomi à 8,1 pouces et Vivo, qui sera le plus grand du lot, à 8,2 pouces.

Fuite daujourdhui - Tous les pliables 2021 utilisant des panneaux de Samsung Display seront à 120 Hz et LTPO. Cela couvre bien sûr le 6,70" Z Flip 3, 7,55" Z Fold 3 ainsi que le 7,57" pliable de Google, 7,11" dOppo, 8,2" de Vivo et 8,1" de Xiaomi. – Ross Young (@DSCCRoss) 19 juillet 2021

La technologie de fond de panier LTPO (Oxyde polycristallin à basse température) est préférée à la technologie daffichage conventionnelle car elle est moins gourmande en énergie, en particulier lors de la commutation des taux de rafraîchissement de lécran.

Il permettra à chacun des combinés dexécuter des jeux aux meilleurs taux décran mobile possibles.

Meilleurs smartphones classés en 2021 : Les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 20 Juillet 2021