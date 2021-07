Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung devrait dévoiler le Galaxy Z Fold 3 aux côtés du Galaxy Z Flip 3 et de quelques autres appareils lors de Unpacked le 11 août 2021.

Bien que Samsung lui-même nait confirmé aucune spécification du Galaxy Z Fold 3, il y a eu une abondance de rumeurs, aidant à révéler ce que nous pouvons attendre de la troisième génération - ou quatrième si vous comptez la version fixe de loriginal - de lappareil .

Voici comment le Samsung Galaxy Z Fold 3 devrait se comparer au Galaxy Z Fold 2, sur la base de la spéculation.

Galaxy Z Fold 2 : 159,2 x 128,2 x 6,9 (plié), 159,2 x 68,0 x 13,8-16,8 (déplié), 282 g

Galaxy Z Fold 3 : à confirmer

Sur la base des rumeurs et des rendus, il semble que le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Z Fold 3 partageront des caractéristiques de conception similaires, mais le Z Fold 3 apportera quelques améliorations, notamment un boîtier de caméra arrière plus rationalisé.

La conception de style livre à pliage vertical devrait se poursuivre pour le Z Fold 3 avec un grand écran à lavant, se dépliant sur un écran interne plus grand, bien quil ait été question du Z Fold 3 dajouter une imperméabilisation , ainsi quun plus dur Cadre.

Dautres rapports ont également suggéré que le Galaxy Z Fold 3 pourrait offrir une caméra frontale sous-écran sur lécran principal, qui verrait une conception plus transparente que la caméra perforée centralisée du Galaxy Z Fold 2.

Galaxy Z Fold 2: écran de couverture de 6,23 pouces, écran principal de 7,6 pouces, 120 Hz, HDR10+

Galaxy Z Fold 3: écran de couverture de 6,23 pouces, écran principal de 7,56 pouces, 120 Hz, HDR10+, S Pen

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est livré avec un écran externe de 6,23 pouces à lavant, qui offre une résolution de 2260 x 816, et un écran de 7,6 pouces lorsquil est déplié qui a une résolution de 2208 x 1768 pixels.

Lécran AMOLED dynamique pliable est certifié HDR10+ et offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Lécran du couvercle à lextérieur de lappareil est AMOLED, mais il a un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz.

Selon les rumeurs, le Galaxy Z Fold 3 serait doté dun écran de 6,23 pouces à lextérieur, offrant une résolution de 2268 x 832 pixels, tandis que lécran intérieur serait de 7,56 pouces avec une résolution de 2208 x 1768 pixels, ce qui en fait le même que son prédécesseur. Un taux de rafraîchissement de 120 Hz est à nouveau attendu sur lécran principal, ainsi que la prise en charge de HDR10+.

Là où les deux appareils peuvent différer, cest le haut de lécran principal. Comme mentionné, certaines rumeurs ont suggéré que lécran pliable principal pourrait avoir une caméra sous-écran par rapport à la caméra perforée sur le Z Fold 2. Il devrait toujours y avoir une caméra perforée sur lécran avant du Z Fold 3, comme le Z Fold 2.

Il est également dit que le Z Fold 3 offrira un support pour le S Pen, comme le Galaxy S21 Ultra .

Galaxy Z Fold 2 : Snapdragon 865, 12 Go de RAM, 256/512 Go de stockage, 4 500 mAh

Galaxy Z Fold 3 : Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 256/512 Go de stockage, 4380 mAh ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 fonctionne sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 865, avec 12 Go de RAM et un choix de 256 Go ou 512 Go de stockage.

Lappareil est compatible 5G et il y a une batterie de 4 500 mAh sous le capot, qui prend en charge une charge rapide de 25 W, une charge sans fil de 11 W et une charge sans fil inversée de 4,5 W.

Les rumeurs sont minces sur le matériel que le Galaxy Z Fold 3 offrira, mais nous nous attendons à voir le Qualcomm Snapdragon 888 ou le 888 Plus, à nouveau pris en charge par au moins 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

On sattend à ce que le Z Fold 3 soit à nouveau capable de 5G, bien que des rumeurs aient affirmé que la capacité de la batterie serait un peu plus petite que son prédécesseur. On dit que cela pourrait être 4380mAh, ce qui est le même que le Fold dorigine. Nous nous attendrions cependant à une prise en charge de la charge rapide, de la charge sans fil et de la charge sans fil inversée.

Galaxy Z Fold 2: Triple arrière (12MP+12MP+12MP), deux avant 10MP

Galaxy Z Fold 3: Triple arrière (12MP+12MP+12MP), 10MP avant, 16MP UPC

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 dispose dun triple appareil photo à larrière, composé dun appareil photo principal de 12 mégapixels (f/1.8), dun téléobjectif de 12 mégapixels (f/2.4) et dun ultra de 12 mégapixels (f/2.2) -large caméra.

À lavant, il y a une caméra frontale perforée de 10 mégapixels et une caméra perforée de 10 mégapixels se trouve également en haut de lécran principal.

Selon les rumeurs, le Z Fold 3 sera équipé dune triple caméra arrière composée dune caméra principale de 12 mégapixels, dun téléobjectif de 12 mégapixels et dune caméra ultra-large de 12 mégapixels. Certains prétendent cependant que Samsung proposera la mise au point automatique à détection de phase sur les trois objectifs, ce qui signifie que nous devrions obtenir une mise au point rapide et précise.

Il y aurait une seule caméra frontale perforée de 10 mégapixels sur lécran de couverture, ainsi quune caméra sous-écran de 16 mégapixels sur lécran principal, cette dernière constituant la principale différence entre le Z Fold 2 et le Z Plier 3.

Sur la base de la spéculation, le Samsung Galaxy Z Fold 3 offrira quelques améliorations de conception par rapport à son prédécesseur, principalement en termes de boîtier de caméra à larrière.

Il devrait également proposer une mise à niveau matérielle en termes de processeur, quelques améliorations de caméra sur les caméras arrière, ainsi quéventuellement lajout dune caméra sous-écran sur lécran principal.

La capacité de la batterie pourrait être réduite par rapport au Z Fold 2 et les spécifications daffichage semblent rester les mêmes, à lexception de lidée que le Z Fold 3 prendra en charge le S Pen.

Pour linstant, rien nest officiel, mais vous pouvez suivre toutes les rumeurs du Z Fold 3 en profondeur dans notre résumé séparé des rumeurs .