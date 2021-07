Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que le prochain pliable de Samsung prendra en charge un stylet S Pen, selon les documents déposés par la Federal Communication Commission des États-Unis pour le S Pen Pro.

Le S Pen Pro semble être une version plus grande du S Pen avec connectivité Bluetooth. Les documents déposés par la FCC pour le stylo, qui sont maintenant publics, révèlent quil fonctionnera avec le Galaxy Z Fold 3 , qui na pas encore été annoncé. Il prendra apparemment également en charge le S21 Ultra, la gamme Note 20, etc. La liste complète des appareils pris en charge se trouve dans cette image des dossiers :

Le stylet sortira probablement cette année. Un rendu récent partagé par le leaker Evan Blass a montré ce qui semble être le Galaxy Z Fold 3 avec un nouveau S Pen "Fold Edition" à côté. On suppose que le Z Fold 3 sera livré avec le stylet Fold Edition dans la boîte. Si tel est le cas, le S Pen Pro sera peut-être vendu séparément.

Samsung a taquiné quil pourrait introduire la prise en charge du S Pen pour son pliable. Lors de lévénement Unpacked de lannée dernière, TM Roh de Samsung sest dit « heureux dentendre » que ses clients souhaitent que le S Pen fonctionne avec le Fold. Puis, dans un article de blog de décembre , il a déclaré que Samsung prévoyait dapporter les «fonctionnalités les plus appréciées » du Galaxy Note à dautres appareils - un clin dœil évident à la prise en charge du stylet, car cest une caractéristique clé de la gamme Note. De plus, en janvier, Roh a déclaré que Samsung "étendra lexpérience du S Pen à dautres catégories dappareils à lavenir".

Les documents de la FCC précèdent généralement immédiatement les annonces de produits. Étant donné que Blass a également divulgué que le prochain événement Unpacked de Samsung est prévu pour le 11 août 2021, nous pourrions alors en savoir plus sur la prise en charge du Galaxy Z Fold 3 et du S Pen. Le Z Flip 3, deux nouvelles montres Galaxy et de nouveaux Galaxy Buds sont également attendus.