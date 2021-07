Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu de nombreuses fuites sur le Samsung Galaxy S21 FE , y compris des images et des spécifications daspect officiel, mais nous avons maintenant dexcellents gifs animés pour nous assurer que rien nest laissé à limagination.

Sortant peut-être en août, le S21 FE (Fan Edition) sera probablement une version moins chère de la très populaire série S21 et suivra le même thème de conception.

Twitter leaker @evleaks (AKA Evan Blass) a publié quelques gifs animés pour le montrer sous tous les angles, et en plusieurs couleurs.

Nous avons intégré quelques-uns de ses derniers tweets ci-dessus, bien quils soient accompagnés dun avertissement.

Blass lui-même pourrait bien devoir retirer ses tweets grâce au fait que Samsung a pris "des mesures plus agressives contre les fuites de matériel" ces derniers temps. Cest pourquoi vous ne les verrez peut-être pas ci-dessus.

Jusque-là, vous pouvez profiter de ce qui ressemble beaucoup au Samsung Galaxy S21 FE.

Les spéculations précédentes suggèrent quil aura un écran Full HD + Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il pourrait fonctionner sur le SoC Qualcomm Snapdragon 888, avec 8 Go de RAM en bonne santé. Et, bien quil existe des versions 4G et 5G de son prédécesseur - le Galaxy S20 FE - ce ne sera probablement que 5G cette fois-ci.

Espérons que nous en saurons plus bientôt.