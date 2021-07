Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung pourrait lancer un troisième smartphone pliable lors de son événement Galaxy Unpacked le 11 août, avec un nouveau rapport indiquant quun Z Flip 3 Lite est en cours de préparation.

Les rumeurs ont fortement lié à la fois le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 à une version estivale, avec des rendus détaillés, des spécifications et des informations sur les prix qui ont tous émergé ces dernières semaines. Et maintenant, les spéculations suggèrent quun pliable plus abordable pourrait faire partie de lannonce du mois prochain.

Selon le Korean Herald , le lancement du Galaxy Z Flip 3 Lite offrira aux clients un "modèle grand public avec un prix plus abordable".

Alors que Samsung est toujours à lavant-garde de la tendance des téléphones pliables, le prix a été un facteur limitant dans ladoption du Z Flip et du Z Fold.

Avec le Z Fold 2 à partir de 1 799 £ / 1 999 $ et le Z Flip 5G oscillant autour de 1 200 £ / 1 300 $, un modèle Lite du Flip 3 pourrait, en théorie, offrir une option à ceux qui recherchent quelque chose dans la région de £ 1 000 / 1 000 $.

Cependant, comme cela na pas été mentionné dans le rapport, on ne sait pas vraiment dans quelle fourchette de prix un tel appareil sintégrerait réellement.

Bien sûr, Samsung a une écurie de téléphones déjà bien remplie et, malgré la série Note qui se dirige vers le dodo, il y a toujours la gamme S22 à prix et à placer dans la gamme.

Noublions pas non plus que des rapports précédents suggéraient quune version Lite dun Samsung pliable nétait pas sur la table pour 2021 en raison de la pénurie mondiale actuelle de puces.

Donc, alors, bien que ce soit certainement un sujet à surveiller alors que nous nous rapprochons de plus en plus de lévénement Galaxy Unpacked, il est important de prendre la rumeur avec une pincée de sel. Ce qui est plus probable, pensons-nous, cest que le Z Flip et le Z Fold auront des étiquettes de prix réduites .

Jusquà ce que Samsung révèle tout le 11 août, tout est encore possible.

