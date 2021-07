Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung devrait annoncer le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 lors de Unpacked plus tard cet été, mais les fuites sont devenues si importantes et si rapides au cours des dernières semaines quil semble quil y aura très peu de surprises.

La dernière fuite du Galaxy Z Flip 3 provient du leaker en série Evan Blass , également connu sous le nom de @EvLeaks, et cest une bonne fuite. Blass a partagé un certain nombre de GIF via son compte Twitter, révélant quatre options de couleur du Galaxy Z Flip 3 5G dans des vidéos courtes et rapides.

Galaxy Z Flip3 5G pic.twitter.com/elWdV6uLuc – Evan Blass (@evleaks) 30 juin 2021

Bien quaucune spécification nait été détaillée dans les tweets, Blass montre le Z Flip 3 5G sous tous les angles en jaune, noir, violet et vert/gris, le design correspondant aux rendus et aux fuites précédents. Il fait suite à certains rendus publiés par GizNext, qui a également révélé plusieurs options de couleur pour lappareil.

Sur la base de ce que nous avons vu et entendu jusquà présent, le Galaxy Z Flip 3 aura une double caméra, un écran externe plus grand que son prédécesseur et il a également été question dun indice IP et dun écran interne à 120 Hz . Nous nous attendrions à ce que le Qualcomm Snapdragon 888 sous le capot, bien que les détails sur le matériel aient été plus limités dans les fuites par rapport à la conception.

Pour le moment, rien nest officiel, bien que des rumeurs aient affirmé que le prochain Unpacked de Samsung pourrait avoir lieu le 3 août ou le 11 août, les appareils étant mis en vente le 27 août. Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Galaxy Z Flip 3 dans notre article séparé .

Écrit par Britta O'Boyle.