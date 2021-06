Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avant la révélation complète attendue en août, le Samsung Galaxy Z Fold 3 est apparu dans des rendus, le représentant en trois variantes de couleur.

La publication 91Mobiles présente le Z Fold 3 dans les options noir, vert et rose - et bien que nous soyons sûrs que les noms de marketing officiels auront une description beaucoup plus exubérante de ces finitions, cest ce que nos yeux voient.

Plutôt que dopter pour des couleurs vives extravagantes, des dégradés ou des finitions brillantes excessives, ces rendus semblent montrer des finitions «douces». Espérons donc que le Samsung pliable de nouvelle génération évitera dêtre un aimant à empreintes digitales.

Les rendus ne révèlent rien de nouveau, corroborent plutôt les rumeurs précédentes. Lun des principaux est que lécran pliable interne comportera une caméra sous lécran (ou "UPC" - sous la caméra du panneau -comme Samsung la breveté et déposé ). Lécran extérieur, quant à lui, dispose dune caméra perforée.

Windows 11, technologie de jeu AWS et plus - Podcast Pocket-lint 109 Par Rik Henderson · 30 Juin 2021

Il ny a aucun signe du stylet S Pen dans ces rendus, ni visible dans le corps du téléphone, donc comment cette intégration fonctionnera est lune des plus grandes questions en suspens.

La conception du Z Fold 3 est par ailleurs conforme aux attentes : plus épaisses que les appareils Z Fold précédents, avec la triple unité de caméra plus petite et plus insérée dans le corps, afin dêtre moins intrusive. Les spécifications exactes de ces objectifs et capteurs ne sont toujours pas connues, mais cela ne devrait pas être un grand pas en avant par rapport à la génération précédente.

Mais la principale raison dacheter un appareil Z Fold est, bien sûr, lécran. Ici, il devrait mesurer 7,55 pouces une fois déplié, ce qui donne au Z Fold 3 tas de biens immobiliers pour se régaler les yeux. Et, quand il est fermé, ce trio doptions de couleurs ravira vos yeux de lautre côté.

Vous voulez tout savoir sur le Z Fold 3 ? Consultez notre fonctionnalité complète, lien ci-dessous, pour la ventilation complète par date de ce à quoi vous attendre.

Écrit par Mike Lowe.