Le Samsung Galaxy Unpacked 2021 pourrait avoir lieu le 11 août

(Pocket-lint) - Nous savons que Samsung prévoit un événement Unpacked pour la fin de lété, mais la date na pas encore été officiellement confirmée par la société. Certains rendus récents du supposé Galaxy Z Flip 3 viennent peut-être de nous donner une meilleure indication.

Les rendus de lappareil inédit indiquent le 11 août sur leur écran, ce qui correspondrait au calendrier typique de lévénement Unpacked de Samsung pour la seconde moitié de lannée.

Les rapports précédents ont affirmé le 3 août, avec une date de mise en vente le 27 août, ce qui est également plausible, bien quune date sur lécran dun téléphone soit courante pour présenter la date à laquelle ils ont été annoncés.

Normalement, August Unpacked révélerait le prochain Galaxy Note, bien que cela ne soit pas prévu cette année. Au lieu de cela, le Galaxy Z Fold 3 , le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Watch 4 sont attendus. Nous pourrions également voir la Galaxy Watch Active 4 et les Galaxy Buds 2.

Le Galaxy Z Fold 3 devrait présenter un design similaire à son prédécesseur, mais avec le potentiel dun indice IP et dune compatibilité S Pen. Les rumeurs pour le Galaxy Z Flip 3 suggèrent quil y aura un écran plus grand sur le devant de lappareil une fois plié, tandis que les rumeurs pour le Galaxy Watch 4 suggèrent une finition plus carrée sur le boîtier.

Nous soupçonnons que Samsung annoncera bientôt la date officielle de son prochain événement Unpacked, étant donné quil la taquiné lors de son événement virtuel MWC 2021 le 28 juin. Pour linstant, vous pouvez vous rendre sur notre hub Samsung pour toutes les dernières rumeurs concernant les appareils attendus.

Écrit par Britta O'Boyle.