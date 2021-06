Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rumeurs selon lesquelles les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 arriveraient en août semblent de plus en plus probables, car ces images, divulguées sur Twitter par Evan Blass , révèlent les pliables dans leur forme la plus complète à ce jour.

Les images - en supposant leur authenticité, bien sûr - aident à raffermir certains détails. À commencer par le Z Flip 3 : lécran extérieur est bien plus grand que les deux modèles précédents, comme prévu, tandis que la disposition des caméras doubles est mieux intégrée dans le corps dans une formation verticale.

Passons au Z Fold 3: la présence dun S Pen est la grande confirmation ici, suggérant que le pliable se rangera et sera compatible avec le stylet. Il est maintenant encore plus logique quil ny aitpas de série Galaxy Note en 2021 (ou peut-être plus jamais ?), car le Fold pourrait effectivement prendre en charge ce travail.

Lunité de caméra arrière du Fold 3 ne suit pas le design de la série Galaxy S21 , comme on lavait pensé, mais elle est plus petite et plus intégrée dans le corps que vous ne le verrez sur le Z Fold 2 précédent. Cela correspond également à la suggestion selon laquelle le Fold 3 sera un appareil plus épais, aidant à mieux intégrer ce trio dobjectifs.

Nous avons suivi le développement des deux téléphones, donc si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les rumeurs à ce jour, nous les avons rassemblées en fonctionnalités individuelles, liées ci-dessous :

Écrit par Mike Lowe.