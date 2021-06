Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rumeurs concernant le prochain appareil Samsung Galaxy pliable se multiplient et saccélèrent, alors que le Z Flip 3 saccélère pour unedate de révélation prévue en août .

Les dernières nouvelles sont que le Flip 3 - et potentiellement, par conséquent, le Fold 3 - proposera cette fois-ci une recharge sans fil.

Cela provient dune certification FCC apparaissant sur son site Web, provenant de 91mobiles . Et quand quelque chose apparaît sur le site de la Federal Communications Commission des États-Unis, cest généralement un reflet fort de ce qui va arriver.

En plus de la prise en charge de la charge sans fil du Flip 3 (à 9 W), le nouveau pliable prendrait en charge la 5G - une donnée, vraiment, car le téléphone devrait arriver avec la plate- forme Snapdragon 888 de Qualcomm à bord.

Alors que le Z Flip dorigine et le Z Flip 5G de deuxième génération ne différaient pas, nous espérions que Samsung irait en ville avec lappareil de troisième génération. Cependant, peu dinformations suggèrent quil sagit dun changement important - bien que nous nous attendions à des caméras triples, une capacité de batterie plus grande et, peut-être, un écran de taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Écrit par Mike Lowe.